Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Карта бойових дій на 7 липня 2026 – ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 214 бойових зіткнень.
Агресор завдав одного ракетного удару, застосувавши 68 ракет, здійснив 62 авіаційні удари із застосуванням 179 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 5 733 дронів-камікадзе та здійснив 2 208 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.
Карта бойових дій в Україні на 7 липня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 595-ту добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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