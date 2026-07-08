Минулої доби на фронті зафіксовано 271 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби.

Крім того, застосував 10 063 дрони-камікадзе та здійснив 30 65 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 – із реактивних систем залпового вогню.

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Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2026

Ситуація в Україні на 8 липня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення з противником, агресор здійснив 55 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Лиман, Артільне та у бік населених пунктів Кудіївка, Хатнє.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві атаки в бік населених пунктів Куп’янськ-Вузловий та Ківшарівка.

На Лиманському напрямку противник 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Новомихайлівка, Копанки, Дробишеве, Ямпіль, Надія, Новоселівка та у бік населених пунктів Борова, Лиман, Озерне, Діброва.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 27 разів, у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районах Різниківки й Закітного.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві атаки у районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак, у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля та в бік Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Іванівка, Дорожнє, Гришине, Удачне, Муравка, Молодецьке, Родинське, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Сергіївка.

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував у районі Калинівського та у бік Вербового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 24 атаки у бік населених пунктів Добропілля, Гірке, Цвіткове, Староукраїнка, Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Чарівне, Оленокостянтинівка.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 8 липня 2026 року

особового складу – близько 1 413 510 (+1 260) осіб;

танків – 12 100 (+3) од;

бойових броньованих машин – 24 903 (+4) од;

артилерійських систем – 45 569 (+61) од;

РСЗВ – 1 918 (+1) од;

засобів ППО – 1 478 (+0) од;

літаків – 436 (+0) од;

гелікоптерів – 353 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 1 853 (+5) од;

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 396 920 (+2 074) од;

крилатих ракет – 4 887 (+0) од;

кораблів/катерів – 33 (+0) од;

підводних човнів – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 117 547 (+462) од;

спеціальної техніки – 4 398 (+4) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 596-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ВСУ

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