Лидеры стран НАТО договорились, что в 2026-2027 годах Североатлантический союз предоставит Украине минимум €140 млрд военной поддержки.

Решение саммита НАТО о помощи Украине

В документе, состоящем из шести пунктов, один — полностью посвящен Украине.

В декларации отмечено, что европейские союзники и Канада сейчас финансируют основную часть помощи Украине по безопасности. В то же время в НАТО подчеркивают, что такая поддержка должна оставаться постоянной.

Сейчас смотрят

В частности, союзники заявили, что помощь Украине должна быть справедливой, предсказуемой и она должна быть рассчитана на долгосрочную перспективу.

В 2026 году страны НАТО обязуются предоставить Украине военные средства, помощь и обучение на €70 млрд. Также они подтвердили намерение сохранить минимум такой же уровень поддержки в 2027 году.

— Союзники подчеркивают, что эта поддержка должна быть справедливой, предсказуемой и устойчивой в долгосрочной перспективе. На 2026 год союзники обязуются предоставить Украине военные средства, помощь и обучение на €70 млрд и подтверждают суверенные обязательства сохранить по меньшей мере эквивалентный уровень в 2027 году, – говорится в документе.

Отдельно в документе подчеркивается необходимость долгосрочного финансирования украинской обороны, что свидетельствует о готовности союзников поддерживать Украину и после 2027 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.