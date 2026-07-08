Лідери країн НАТО домовилися, що у 2026-2027 роках Північно-Атлантичний Союз надасть Україні щонайменше €140 млрд військової підтримки.

Рішення саміту НАТО щодо допомоги Україні

У документі, який складається лише з шести пунктів – один повністю присвячений Україні.

У декларації зазначено, що європейські союзники та Канада нині фінансують основну частину безпекової допомоги Україні. Водночас у НАТО наголошують, що така підтримка має залишатися сталою.

Зараз дивляться

Зокрема, союзники заявили, що допомога Україні має бути справедливою, передбачуваною та розрахованою на довгострокову перспективу.

У 2026 році країни НАТО зобов’язуються надати Україні військові засоби, допомогу та навчання на €70 млрд. Також вони підтвердили намір зберегти щонайменше такий самий рівень підтримки у 2027 році.

– Союзники наголошують, що ця підтримка має бути справедливою, передбачуваною та стійкою у довгостроковій перспективі. На 2026 рік союзники зобов’язуються надати Україні військові засоби, допомогу та навчання на €70 млрд і підтверджують суверенні зобов’язання зберегти щонайменше еквівалентний рівень у 2027 році, – йдеться у документі.

Окремо у документі підкреслюється потреба у довгостроковому фінансуванні української оборони, що свідчить про готовність союзників підтримувати Україну і після 2027 року.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.