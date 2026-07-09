Украина стала сильнее на поле боя, у Путина нет преимущества — Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что Украина стала сильнее на поле боя и в воздухе, Россия сейчас не имеет преимущества на фронте.
- Президент подчеркнул, что сейчас для Украины есть окно возможностей.
Украина стала сильнее как на поле боя, так и в воздухе. У России сейчас нет преимуществ на фронте.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам саммита НАТО.
Украина укрепила позиции на поле боя: что известно
— Наши команды понимают, что действительно сейчас у нас есть окно возможностей. Украина стала сильнее и на поле боя, и в воздухе. И все видят соответствующие результаты, — подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что этого удалось достичь прежде всего благодаря военнослужащим Сил обороны.
— Они (украинские военные, — Ред.) дают мне возможность укреплять мои позиции. Поэтому я и сказал, что есть окно возможностей. Путин, знает он это или нет, но он точно получает информацию и понимает, что сейчас у него нет преимущества, — отметил Зеленский.
Напомним, 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
Они обсудили ряд инициатив, которые могут усилить позиции Украины и приблизить достижение мира.
Среди прочего речь шла о предоставлении Украине лицензии на производство ракет Patriot.
Глава государства подчеркнул, что США признали Украину государством, которое готово к производству ракет для систем Patriot.