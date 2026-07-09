Украина стала сильнее как на поле боя, так и в воздухе. У России сейчас нет преимуществ на фронте.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам саммита НАТО.

Украина укрепила позиции на поле боя: что известно

— Наши команды понимают, что действительно сейчас у нас есть окно возможностей. Украина стала сильнее и на поле боя, и в воздухе. И все видят соответствующие результаты, — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что этого удалось достичь прежде всего благодаря военнослужащим Сил обороны.

Сейчас смотрят

— Они (украинские военные, — Ред.) дают мне возможность укреплять мои позиции. Поэтому я и сказал, что есть окно возможностей. Путин, знает он это или нет, но он точно получает информацию и понимает, что сейчас у него нет преимущества, — отметил Зеленский.

Напомним, 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Они обсудили ряд инициатив, которые могут усилить позиции Украины и приблизить достижение мира.

Среди прочего речь шла о предоставлении Украине лицензии на производство ракет Patriot.

Глава государства подчеркнул, что США признали Украину государством, которое готово к производству ракет для систем Patriot.

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