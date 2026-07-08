Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились на полях саммита НАТО в Анкаре 8 июля.

Встреча Зеленского с Трампом 8 июля: о чем говорили

Трамп предположил, что США могут предоставить Украине лицензию на производство ракет Patriot.

– Одна из вещей, о которых мы будем говорить… Мы собираемся дать вам лицензию на производство ракет Patriot. Это достаточно круто. Правда же? – сказал Трамп Зеленскому, обсуждая задержки с поставками ракет американского производства.

Президент США добавил, что “маленькая птичка” подсказала ему, что этот шаг возможен.

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– От Овального кабинета до сегодняшнего дня мы развили хорошие отношения, – заявил Трамп о Зеленском.

По мнению Зеленского, это еще не конец. В ответ Трамп добавил, что это только начало.

Ранее сообщалось, что Зеленский планирует обсудить на встрече с Трампом усиление противовоздушной обороны и поставку ракет к Patriot для Украины, чтобы защищаться от российского баллистического вооружения.

Как отметил президент Украины, он планировал обсудить ряд важных тем.

По мнению Зеленского, важно найти способ как можно скорее получить максимальное количество ракет для систем Patriot.

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