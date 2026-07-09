Україна стала сильнішою як на полі бою, так і в повітрі. Росія наразі не має переваги на фронті.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками саміту НАТО.

Україна зміцнила позиції на полі бою: що відомо

– Наші команди розуміють, що дійсно зараз у нас вікно можливостей. Україна стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі. І всі бачать відповідні результати, – наголосив глава держави.

Президент зазначив, що цього вдалося досягти насамперед завдяки військовослужбовцям Сил оборони.

Зараз дивляться

– Вони (українські військові, – Ред.) дають мені можливість зміцнювати мої позиції. Тому я і сказав, що є вікно можливостей. Путін, чи він це знає чи ні, але він точно отримує інформацію і розуміє, що зараз у нього переваги немає, – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, 8 липня на полях саміту НАТО в Анкарі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Вони обговорили низку ініціатив, які можуть посилити позиції України та наблизити досягнення миру.

Серед іншого йшлося про надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot.

Глава держави наголосив, що США визнали Україну державою, яка готова до виробництва ракет до систем Patriot.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.