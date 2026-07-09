Президент России Владимир Путин отвергает призывы к мирным переговорам с Украиной и, вероятно, готовится к эскалации войны в ближайшие месяцы.

Об этом сообщили Reuters три источника, близкие к Кремлю.

Путин готовится к эскалации войны

По их словам, недавние удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и портам лишь укрепили решимость Путина продолжать боевые действия.

Сейчас смотрят

Два собеседника Reuters, согласившиеся говорить на условиях анонимности, заявили, что Путин, скорее всего, не пойдет на деэскалацию, а, напротив, усилит войну, которая уже продолжается пятый год.

Один из них, который регулярно встречается с российским президентом, оценил вероятность эскалации в ближайшие месяцы как “очень высокую”.

Эти заявления прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп в понедельник, 6 июля, сказал, что Путин якобы хочет завершить войну, а мирное урегулирование “ближе, чем люди думают”.

На прошлой неделе Трамп отдельно провел телефонные разговоры с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вчера американский лидер также встретился с Зеленским на саммите НАТО. После встречи украинский президент сообщил, что они обсудили “идеи, которые могут приблизить мир”.

Один из источников, осведомленный о позиции Путина, сообщил, что тот “упорно стоит на своем”, стремясь достичь ключевой цели — захватить оставшуюся часть территории украинского Донбасса, хотя темпы российского наступления в этом году замедлились.

По словам этого же источника, недавно Путин резко раскритиковал группу советников, которые предложили компромиссный вариант — прекращение огня вдоль нынешней линии фронта.

Другой источник утверждает, что российский президент убежден: Россия в ближайшее время сможет полностью захватить Донбасс.

В июне Путин публично отверг призыв Зеленского провести личную встречу и договориться о прекращении огня.

— Россия готова к мирному урегулированию, но обладает достаточными возможностями действовать самостоятельно и продолжать специальную военную операцию, — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на запрос Reuters.

Источник в Офисе президента Украины сообщил, что данные украинской разведки последних месяцев свидетельствуют: Путин готовится не к миру, а к дальнейшим военным шагам, в частности к новым операциям в Украине или даже к возможному нападению на другое европейское государство.

Некоторые западные военные аналитики считают, что для полного захвата Донбасса России потребуется объявить обязательную мобилизацию мужчин призывного возраста.

Это политически непопулярный шаг, которого Путин избегает с начала полномасштабной войны.

Российские военные эксперты все чаще говорят о возможности эскалации, в частности об ударах по целям в Европе, например по базам НАТО в странах Балтии.

Такой шаг может привести к прямому столкновению России с Альянсом во главе с США и проверить на практике принцип НАТО, согласно которому нападение на одно государство-члена считается нападением на всех союзников.

По словам Джека Уотлинга из лондонского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI), Россия может попытаться спровоцировать разногласия внутри НАТО путем отдельных атак, подобных недавнему удару российского беспилотника по территории Румынии.

— Россияне не стремятся к войне с НАТО. Но такие действия могут быть использованы, чтобы расколоть Альянс в вопросе того, как следует реагировать, — отметил Уотлинг.

Он добавил, что рост напряженности в отношениях с НАТО может дать Путину дополнительное политическое обоснование для введения воинского призыва в России.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.