В конце минувших суток на фронте произошло 212 боевых столкновений. Враг нанес 52 авиаудара с применением 152 управляемых авиабомб, привлек для ударов 5978 дронов-камикадзе и совершил 2227 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 13 июля 2026

Потери РФ на 13 июля

личного состава – около 1 420 690 (+1 600) человек,

танков – 12 125 (+5) ед.

боевых бронированных машин – 24 931 (+3) ед.

артиллерийских систем – 45 865 (+58) ед.

РСЗО – 1 929 (+1) ед.

средств ПВО – 1 489 (+4) ед.

самолетов – 437 ед.,

вертолетов – 353 ед.,

наземных робототехнических комплексов – 1 894 (+11) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 693 (+1 734) ед.

крылатых ракет – 4 896 (+7) ед.

кораблей / катеров – 33 ед.,

подлодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 119 532 (+494) ед.

специальной техники – 4 412 (+5) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 601-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: УВ Восток/Патрульная полиция

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