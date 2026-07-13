В конце минувших суток на фронте произошло 212 боевых столкновений. Враг нанес 52 авиаудара с применением 152 управляемых авиабомб, привлек для ударов 5978 дронов-камикадзе и совершил 2227 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 13 июля 2026

Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року

Потери РФ на 13 июля

  • личного состава – около 1 420 690 (+1 600) человек,
  • танков – 12 125 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин – 24 931 (+3) ед.
  • артиллерийских систем – 45 865 (+58) ед.
  • РСЗО – 1 929 (+1) ед.
  • средств ПВО – 1 489 (+4) ед.
  • самолетов – 437 ед.,
  • вертолетов – 353 ед.,
  • наземных робототехнических комплексов – 1 894 (+11) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 693 (+1 734) ед.
  • крылатых ракет – 4 896 (+7) ед.
  • кораблей / катеров – 33 ед.,
  • подлодок – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 119 532 (+494) ед.
  • специальной техники – 4 412 (+5) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 601-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: УВ Восток/Патрульная полиция

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