Наприкінці минулої доби на фронті відбулося 212 бойових зіткнень. Ворог завдав 52 авіаударів із застосуванням 152 керованих авіабомб, залучив для ударів 5978 дронів-камікадзе та здійснив 2227 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 13 липня 2026

Втрати РФ на 13 липня

особового складу – близько 1 420 690 (+1 600) осіб,

танків – 12 125 (+5) од.,

бойових броньованих машин – 24 931 (+3) од.,

артилерійських систем – 45 865 (+58) од.,

РСЗВ – 1 929 (+1) од.,

засобів ППО – 1 489 (+4) од.,

літаків – 437 од.,

гелікоптерів – 353 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 1 894 (+11) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 405 693 (+1 734) од.,

крилатих ракет – 4 896 (+7) од.,

кораблів / катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 119 532 (+494) од.,

спеціальної техніки – 4 412 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 601-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Фото: УВ Схід/Патрульна поліція

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