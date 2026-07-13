Наприкінці минулої доби на фронті відбулося 212 бойових зіткнень. Ворог завдав 52 авіаударів із застосуванням 152 керованих авіабомб, залучив для ударів 5978 дронів-камікадзе та здійснив 2227 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 13 липня 2026

Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026. Джерело: ISW
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року
Карта бойових дій на 12 липня 2026 року

Втрати РФ на 13 липня

  • особового складу – близько 1 420 690 (+1 600) осіб,
  • танків – 12 125 (+5) од.,
  • бойових броньованих машин – 24 931 (+3) од.,
  • артилерійських систем – 45 865 (+58) од.,
  • РСЗВ – 1 929 (+1) од.,
  • засобів ППО – 1 489 (+4) од.,
  • літаків – 437 од.,
  • гелікоптерів – 353 од.,
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 894 (+11) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 405 693 (+1 734) од.,
  • крилатих ракет – 4 896 (+7) од.,
  • кораблів / катерів – 33 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 119 532 (+494) од.,
  • спеціальної техніки – 4 412 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 601-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Зараз дивляться

Фото: УВ Схід/Патрульна поліція

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