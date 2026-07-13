Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Карта бойових дій на 13 липня 2026 – ситуація на фронті
Наприкінці минулої доби на фронті відбулося 212 бойових зіткнень. Ворог завдав 52 авіаударів із застосуванням 152 керованих авіабомб, залучив для ударів 5978 дронів-камікадзе та здійснив 2227 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.
Карта бойових дій в Україні на 13 липня 2026
Втрати РФ на 13 липня
- особового складу – близько 1 420 690 (+1 600) осіб,
- танків – 12 125 (+5) од.,
- бойових броньованих машин – 24 931 (+3) од.,
- артилерійських систем – 45 865 (+58) од.,
- РСЗВ – 1 929 (+1) од.,
- засобів ППО – 1 489 (+4) од.,
- літаків – 437 од.,
- гелікоптерів – 353 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 1 894 (+11) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 405 693 (+1 734) од.,
- крилатих ракет – 4 896 (+7) од.,
- кораблів / катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 119 532 (+494) од.,
- спеціальної техніки – 4 412 (+5) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 601-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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Фото: УВ Схід/Патрульна поліція
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