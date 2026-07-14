Верховна Рада ухвалила закон №15225, який усуває правову нерівність між військовослужбовцями з-поміж колишніх засуджених та іншими захисниками України. Документ гарантує їм однакові соціальні та правові права під час проходження військової служби.

За відповідне рішення 14 липня проголосували 309 народних депутатів.

Закон про права для мобілізованих до ЗСУ колишніх засуджених

– Метою проєкту закону є удосконалення правового регулювання проходження військової служби за контрактом особами, звільненими умовно-достроково від відбування покарання на підставі статті 81-1 Кримінального кодексу України, створення умов для ефективного використання їхнього військового потенціалу з урахуванням віку, стану здоров’я та інших соціальних факторів та забезпечення для них належних гарантій соціального і правового захисту, — йдеться у пояснювальній записці.

Ухвалений документ ліквідовує правову нерівність і забезпечує військовослужбовцям, які були мобілізовані до лав ЗСУ з установ виконання покарань, такі самі права, як і решті військових.

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Відтепер вони матимуть право на щорічні відпустки, додатковий відпочинок після звільнення з полону, повноцінне лікування після поранень, а також переведення до ТЦК або тилових підрозділів за станом здоров’я.

Закон гарантує жінкам-військовим цієї категорії право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами та на відпустку для догляду за дитиною.

Із моменту запуску в травні 2024 року системи мобілізації ув’язнених до лав ЗСУ вступили понад 12 тис. людей із місць позбавлення волі.

Нагадаємо, 8 травня 2024 року Верховна Рада України ухвалила закон, який запровадив інститут умовно-дострокового звільнення засуджених для їхньої участі в обороні України, захисті її незалежності та територіальної цілісності.

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