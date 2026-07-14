Сьогодні, 14 липня, Верховна Рада підтримала внесені президентом Володимиром Зеленським законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.

Продовження воєнного стану та загальної мобілізації

Зокрема, за продовження дії воєнного стану проголосували 313 народних депутатів, 2 — проти, 21 нардеп не голосував. За продовження загальної мобілізації свої голоси віддали 311 парламентарів, 1 — проти, 23 нардепи утрималися.

Верховна Рада вдвадцяте продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію.

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13 липня президент України вніс до Верховної Ради проєкти законів про продовження строку дії воєнного стану (№15401) та загальної мобілізації (№15402). 14 липня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки схвалив їх.

Згідно із законом №15401, строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05:30 2 серпня до 31 жовтня 2026 року.

Міністерство закордонних справ України має поінформувати генсека ООН та офіційних представників іноземних держав про продовження воєнного стану, а також про обмеження прав і свобод, які пов’язані з його дією.

Закон №15402 передбачає продовження строку проведення загальної мобілізації також з 2 серпня 2026 року на 90 днів.

Воєнний стан і загальну мобілізацію запровадили 24 лютого 2022 року після нападу Росії на Україну. Українське законодавство не встановлює обмежень щодо кількості продовжень воєнного стану.

Президент може вносити до Верховної Ради законопроєкти про його продовження щоразу, коли зберігаються підстави для дії такого правового режиму, а остаточне рішення ухвалює парламент.

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