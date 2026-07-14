Основна сесія єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) для вступу до аспірантури стартувала сьогодні, 14 липня. Про початок вступних іспитів повідомило Міністерство освіти і науки України.

Після завершення тестування учасники можуть одразу побачити кількість набраних тестових балів і попередньо оцінити свої шанси на вступ. Але для участі в конкурсному відборі використовуються результати, переведені у шкалу 100-200 балів.

Як перевести бали ЄВІ у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

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ЄВІ бали: таблиця 2026

Для конкурсного відбору заклади вищої освіти враховують не сирі тестові бали, а результати переведення балів ЄВІ 2026 у шкалу 100-200 балів.

Міністерство освіти і науки України заздалегідь затвердило таблиці переведення балів ЄВІ 2026. За ними можна визначити, якій оцінці за шкалою 100-200 відповідає кількість тестових балів, отриманих під час виконання завдань.

Саме ці таблиці використовуються під час конкурсного відбору, тому вступникам варто орієнтуватися не лише на кількість правильних відповідей, а й на переведений результат.

Таблиця балів ЄВІ 2026: як оцінюють тест

ЄВІ складається з двох окремих блоків, а саме з тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та тесту з іноземної мови.

Блок ТЗНК містить 27 завдань різних типів. Максимально за нього можна отримати 33 тестові бали.

Блок іноземної мови включає 30 завдань. Вступники можуть обрати англійську, німецьку, французьку або іспанську мову. Максимальний результат за цей блок становить 30 тестових балів.

Для участі у конкурсному відборі до аспірантури необхідно набрати щонайменше 300 балів за сумою двох блоків ЄВІ після переведення результатів до відповідної шкали.

Проте це ще не гарантує вступ. Після ЄВІ вступники складають іспит зі спеціальності у своєму закладі вищої освіти. Саме його результат формує 60% конкурсного бала.

Як оцінюють ЄФВВ

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) складається зі 140 тестових завдань із вибором однієї правильної відповіді.

На виконання роботи відводиться 180 хвилин, а максимально можна набрати 140 тестових балів. Як і результати ЄВІ, ці бали переводяться у шкалу 100-200 відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки таблиць.

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