ЕС и дальше будет помогать Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры на фоне российских атак накануне зимы, обязавшись в этом году выделить на указанные цели €920 млн.

ЕС в этом году выделит Украине 920 млн евро на подготовку к зиме

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен на пресс-конференции в Киеве заявила, что с начала полномасштабной войны ЕС инвестировал почти €4 млрд в энергетическую поддержку Украины.

— Кремль каждую зиму пытался заморозить ваш народ, чтобы сломить его. Ему это не удалось. Не удалось благодаря чрезвычайной стойкости украинского народа и потому, что Европа была рядом с вами, и так будет и дальше, – сказала глава ЕК.

Она отметила, что в этом году ЕС выделит €920 млн, заявила фон дер Ляен.

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— Это обеспечит бесперебойную работу энергетической системы Украины в трудные времена, и пока мы готовимся к следующей зиме, наша поддержка продолжается. Мы, как и прошлой зимой, помогаем восстанавливать, ремонтировать и укреплять энергетическую инфраструктуру Украины в соответствии с нашим планом. Как бы ни было этой зимой, мы сделаем все возможное, чтобы в домах украинцев были свет и тепло, – сказала она.

Глава ЕК подчеркнула, что Украина может рассчитывать на Европейский союз.

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