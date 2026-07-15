ЕС выделяет Украине дополнительные €1 млрд из €90 млрд на дроны – фон дер Ляен
- В настоящее время заработала масштабная финансовая поддержка Украины в размере €90 млрд, сообщила Урсула фон дер Ляен.
- В то же время ЕС принял решение о выделении дополнительных средств на украинские дроны.
- Отдельно будут выделены средства на подготовку Украины к зиме.
В среду, 15 июля, ЕС выделяет €1 млрд, который будет направлен на финансирование дронов, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
ЕС выделяет Украине дополнительные €1 млрд из €90 млрд
Как сообщила Урсула фон дер Ляен на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, Украина получит €1 млрд из €90 млрд.
— €90 млрд сейчас заработали. Большая часть этого кредита пойдет на оборону, 30 июня мы предоставили первый пакет, это 4 млрд, и это самый большой пакет глобально, который нужен на дроны. И сегодня я хочу анонсировать 1 млрд дополнительно на дроны, – сказала фон дер Ляенна.
К тому же, по ее словам, будет выделено €920 млн на подготовку к зиме.
Напомним, что 28 мая президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения с Европейским Союзом относительно масштабной финансовой поддержки Украины на сумму до €90 млрд.
В этот же день Верховная Рада ратифицировала соглашение с ЕС о ссуде для Украины на сумму до €90 млрд в 2026-2027 годах.
Согласно условиям соглашения, в 2026 году Украина может получить до €45 млрд. Из этой суммы до €28,3 млрд предусмотрено на оборонное направление — закупку вооружения и развитие оборонно-промышленного комплекса. Еще 16,7 млрд евро должны пойти на финансирование бюджета и поддержку экономической стабильности.