В среду, 15 июля, ЕС выделяет €1 млрд, который будет направлен на финансирование дронов, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

ЕС выделяет Украине дополнительные €1 млрд из €90 млрд

Как сообщила Урсула фон дер Ляен на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, Украина получит €1 млрд из €90 млрд.

— €90 млрд сейчас заработали. Большая часть этого кредита пойдет на оборону, 30 июня мы предоставили первый пакет, это 4 млрд, и это самый большой пакет глобально, который нужен на дроны. И сегодня я хочу анонсировать 1 млрд дополнительно на дроны, – сказала фон дер Ляенна.

К тому же, по ее словам, будет выделено €920 млн на подготовку к зиме.

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Напомним, что 28 мая президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения с Европейским Союзом относительно масштабной финансовой поддержки Украины на сумму до €90 млрд.

В этот же день Верховная Рада ратифицировала соглашение с ЕС о ссуде для Украины на сумму до €90 млрд в 2026-2027 годах.

Согласно условиям соглашения, в 2026 году Украина может получить до €45 млрд. Из этой суммы до €28,3 млрд предусмотрено на оборонное направление — закупку вооружения и развитие оборонно-промышленного комплекса. Еще 16,7 млрд евро должны пойти на финансирование бюджета и поддержку экономической стабильности.

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