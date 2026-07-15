ЄС і надалі допомагатиме Україні у відновленні енергетичної інфраструктури на тлі російських атак напередодні зими, зобов’язавшись цього року виділити на зазначені цілі €920 млн.

ЄС цього року виділить Україні €920 млн на підготовку до зими

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у Києві заявила, що від початку повномасштабної війни ЄС інвестував майже €4 млрд в енергетичну підтримку України.

– Кремль кожної зими намагався заморозити ваш народ, аби підкорити його. Йому це не вдалося. Не вдалося завдяки надзвичайній стійкості українського народу та тому, що Європа була поруч з вами, і так буде й надалі, – сказала очільниця ЄК.

Вона зауважила, що цього року ЄС надасть на це €920 млн, заявила фон дер Ляєн.

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– Це забезпечить безперебійну роботу енергетичної системи України у важкі часи, і поки ми готуємося до наступної зими, наша підтримка продовжується. Ми, як і минулої зими, допомагаємо відновлювати, ремонтувати та зміцнювати енергетичну інфраструктуру України відповідно до нашого плану. Хай що станеться цієї зими, ми зробимо все можливе, щоб у домівках українців було світло та тепло, – сказала вона.

Глава ЄК наголосила, що Україна може розраховувати на Європейський Союз.

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