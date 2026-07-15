Один из крупнейших нефтехимических комплексов России Газпром нефтехим Салават в Башкортостане приостановил работу после атаки украинских БпЛА.

Были повреждены установки первичной и вторичной переработки нефти, восстановление предприятия может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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В результате атаки были повреждены и остановлены две ключевые установки первичной переработки нефти.

Повреждения получили отдельные установки вторичной переработки и другое технологическое оборудование.

В частности, речь идет об установке CDU-6, способной перерабатывать до 17,1 тыс. тонн нефти в сутки, и установке CDU-4 мощностью около 11,4 тыс. тонн нефти и газового конденсата в сутки.

По информации источников Reuters, восстановление работы предприятия может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

Нефтехимический комплекс Салават производит бензин, дизельное топливо, керосин, сжиженный газ, бутиловые спирты, полиэтилен, полистирол, аммиак и другую продукцию.

По данным отраслевых источников, в 2024 году предприятие переработало около 7,2 млн тонн нефти, что составляет примерно 2,7% от общего объема нефтепереработки России.

За этот период завод также выпустил 2,5 млн тонн дизельного топлива, 1,5 млн тонн бензина и 700 тыс. тонн мазута.

Напомним, в ночь на 14 июля подразделения Сил обороны нанесли удары по ряду военно-экономических и военных объектов на территории России и на временно оккупированных украинских территориях.

В районе комплекса Газпром нефтехим Салават прозвучала серия взрывов, после чего на территории предприятия вспыхнул пожар.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что ВСУ поразили нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс Газпром нефтехим Салават в Башкортостане, преодолев около 1 500 километров.

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