Социальная поддержка граждан была одним из приоритетных направлений деятельности правительства под руководством Юлии Свириденко в течение года его работы.

Государству удалось сохранить основные социальные выплаты и программы помощи, а также провести индексацию пенсий на 12,1%.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре С чем идет правительство Свириденко: от оружия на фронте до евроинтеграции, который опубликовало издание РБК-Украина.

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В обзоре отмечается, что благодаря государственной политике в сфере социальной поддержки программа Зимняя поддержка охватила 18 млн человек, на что было направлено 17,8 млрд грн.

Отдельную доплату в размере 1 500 грн получили более 11,5 млн граждан из уязвимых категорий, а выплату 6 500 грн — более 400 тыс. наиболее уязвимых украинцев.

Около 80% этих средств были использованы в Украине — на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарственных средств и украинских продуктов.

Также в материале отмечается, что за время работы правительства Свириденко пенсии были проиндексированы на 12,1% для 9,5 млн пенсионеров, что превысило уровень инфляции.

Стартовал пилотный проект базовой социальной помощи, который предусматривает замену разрозненных выплат единой адресной помощью. Соответствующий закон уже принят в первом чтении.

— Самое масштабное за годы обновление поддержки семей с детьми: 50 тыс. грн при рождении, 7 тыс. грн ежемесячно до года, єЯсли для работающих родителей. Политика героев, которой отдельно требовал президент, за год превратилась из разрозненных льгот в систему. Сеть из 2 018 специалистов сопровождения ведет 55 тыс. ветеранов. Ветеранский бизнес получил 1 971 грант, 4 752 семьи получили жилищные субвенции, для ветеранов и семей погибших заработала ипотека под 3%, обеспечение протезированием выросло в два-три раза, — говорится в обзоре.

Журналисты также отметили результаты цифровизации в Украине.

В частности, была запущена Дія.АІ — первый в мире национальный ИИ-ассистент государственных услуг, которым уже воспользовались 3,5 млн украинцев.

В приложении Дія появились 32 новые услуги, открыто 19 Дія.Центров, а количество резидентов Дія.City увеличилось на 2 547. Одновременно налоговые поступления от этого правового режима выросли на 59% — до 58,3 млрд грн.

Напомним, правительство Украины утвердило изменения в лицензионные условия ведения медицинской практики.

Обновленные правила призваны повысить качество медицинских услуг, усилить защиту прав ветеранов войны и обновить перечень специальностей, по которым медицинские учреждения и физические лица-предприниматели могут получать лицензии.

Одно из ключевых нововведений касается медицинского обслуживания ветеранов войны.

Кроме того, в государственный бюджет поступило почти 600 млн долларов США от Международного банка реконструкции и развития для финансирования социальных выплат наиболее уязвимым категориям граждан.

Как сообщила Свириденко, реализация этого проекта охватит более 1 млн украинцев, которые нуждаются в социальной поддержке.

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