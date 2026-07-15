В ночь на 14 июля в Севастополе украинскими военными была поражена Балаклавская ТЭС, сообщили ССО ВСУ.

В Севастополе поражена Балаклавская ТЭС: что известно

Это около 50% генерации электроэнергии оккупированного Крыма, отмечают Силы специальных операций ВСУ.

– Подпольщики Движения сопротивления ССО вместе с подразделениями Deep Strike Сил специальных операций провели операцию по поражению Балаклавской ТЭС в Севастополе, ВОТ АР Крым, – говорится в сообщении.

Предварительно, в результате атаки был поврежден машинный цех с системой охлаждения одной из турбин Siemens SGT5-2000E. Отмечается, что ремонт насосного оборудования может занять от 2 до 5 месяцев.

Сейчас смотрят

Балаклавская ТЭС – это энергетическая база полуострова. Вместе с Таврической ТЭС (Симферополь) станция обеспечивает около 90% энергопотребления Крыма. Это два столба собственной генерации электроэнергии.

— Оккупированный Крым – это военно-логистический хаб российской армии. Стабильное электроснабжение критически важно для узлов связи, центров управления, радиолокационных станций, средств РЭБ, систем ПВО, ремонтных заводов, Черноморского флота, военных аэродромов и другой военной инфраструктуры врага, — сообщают ССО.

Как отмечают ССО, поражение объектов генерации электроэнергии на крымском плацдарме существенно подрывает наступательные и оборонительные способности армии РФ, снижает оперативный темп и устойчивость тылового обеспечения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.