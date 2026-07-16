В последние месяцы Россия все чаще применяет для ударов по Украине ракету Бандероль. Если первоначально ее использование было единичным, то впоследствии такие атаки стали случаться гораздо чаще, в частности, во время массированных воздушных ударов.

Рост количества пусков связан сразу с несколькими факторами: стремлением российской армии опробовать новое оружие в боевых условиях, расширением его серийного производства, а также попыткой усложнить работу украинской противовоздушной обороны.

Как выглядит ракета s8000 Бандероль, какие ее особенности и технические характеристики — читайте в материале Фактов ICTV.

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Что такое российская ракета Бандероль

Главное управление разведки Министерства обороны Украины на портале War&Sanctions опубликовало характеристики новой ракеты российского производства S8000 Бандероль.

Ракета S8000 изготавливается предприятием Кронштадт, которое находится под международными санкциями. Сейчас ракета адаптируется для пуска с ударных вертолетов Ми-28Н, хотя ее начальным носителем является БпЛА Орион того же производства.

Если сравнить Бандероль с такими ракетами, как 9М727, Х-101 или 3М-14, то она отличается способностью совершать маневры с меньшим радиусом поворота. При этом ракета сохраняет характерную для крылатых ракет траекторию полета.

К особенностям ракеты s8000 Бандероль можно отнести использование различных иностранных комплектующих, в частности:

Реактивного двигателя Swiwin SW800Pro китайского производства, предназначенного для авиамодельного спорта. Такой двигатель доступен для приобретения на онлайн-платформах вроде AliExpress, ориентировочная цена — около $16 тыс.

Телеметрического модуля RFD900x, изготовленного в Австралии, или его аналогичной версии китайского происхождения.

Инерциальной навигационной системы (вероятно изготавливается в Китае).

Аккумуляторных батарей японской компании Murata.

Сервоприводов Dynamixel MX-64AR, произведенных южнокорейской компанией Robotis.

Защищенной от помех антенны типа CRP Комета-М8 (разработка российского предприятия ВНИИР-Прогресс), которая также устанавливается на беспилотники типа Герань, УМПК и УМПБ.

Также наблюдается использование около двадцати микросхем, изготовленных в США, Китае, Японии, Южной Корее и Швейцарии.

Большинство иностранных компонентов для s8000 поступает через сеть “чип и дип” (одного из крупнейших российских дистрибьюторов электроники).

Всего экспертам удалось установить более 20 основных элементов ракеты S8000, а также ориентировочно 30 компаний, участвующих в ее изготовлении или обеспечении комплектующими.

Ракета s8000 Бандероль: технические характеристики

Вражеская крылатая ракета S8000 Бандероль имеет реактивный двигатель и может развивать максимальную скорость до 650 км/ч, а крейсерскую — до 560 км/ч.

Габариты ракеты:

длина — около 5 м;

диаметр корпуса — 30 см;

размах крыльев — 2,2 м.

К тактико-техническим характеристикам новой российской крылатой ракеты Бандероль можно отнести:

дальность полета — до 500 км;

двигатель Swiwin SW800Pro китайского производства;

боевая часть — ОФБЧ-150 массой 114,3 кг, из них вес взрывчатого вещества составляет 49,5 кг;

топливо — авиационный керосин.

Defense Express отмечает, что речь идет о новом образце вооружения РФ, который визуально похож на американскую противокорабельную ракету большой дальности типа AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile).

То есть s8000 Бандероль — дешевая крылатая ракета для массового производства. Аналитики предполагают, что впервые она была замечена в конце 2024 года на полигоне Капустин Яр.

Фото: Главное управление разведки Минобороны Украины

Источник : ГУР

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