У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що інформація про нібито існування розпорядчих документів головнокомандувача або Генштабу, які забороняють військовослужбовцям публічні виступи, інтерв’ю та заяви, не відповідає дійсності.

Генштаб спростував заборону на публічні виступи військових

У Генштабі пояснили, що у разі необхідності уточнення окремих аспектів комунікаційної діяльності до військ надсилаються відповідні розпорядження, доручення та інші документи.

Одне з останніх таких розпоряджень стосувалося виключно поширення інформації про зміни оперативної обстановки в районах бойових дій у медіа та на офіційних сторінках у соціальних мережах.

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У Генштабі зазначили, що йдеться насамперед про безпеку застосування військ та інформаційну безпеку.

– Заборон військовослужбовцям на взаємодію з медіа, публічні виступи, інтерв’ю чи заяви у розпорядженні не містилося, – наголошується у повідомленні.

Заяви про нібито заборону військовим на публічні вислови

У соціальних мережах з’явилися повідомлення про нібито тиск на військових з боку Генштабу ЗСУ.

Депутатка Мар’яна Безугла заявила, що військовим нібито заборонили будь-які комунікації. На підтвердження своїх слів вона опублікувала скриншот документа.

Начальниця медслужби Ульф батальйону Вовки Да Вінчі Аліна Михайлова заявила, що представники командування Сил безпілотних систем намагалися з’ясувати, де служить Дмитро Козятинський, який закликав долучатися до протестів за Михайла Федорова. За її словами, він звільнився зі ЗСУ ще рік тому.

Командувач СБС Роберт Мадяр Бровді пообіцяв з’ясувати обставини, наголосивши, що репресії щодо військових у СБС неприпустимі.

Про нібито тиск на боку Генштабу на військових писав також ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко.

У Києві та низці інших міст другий день тривають протести через відставку міністра оборони Михайла Федорова.

Під час акцій, серед іншого, лунають вимоги щодо відставки головнокомандувача ЗСУ Сирського.

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