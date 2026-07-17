У суботу, 18 липня, в Україні не будуть запроваджені графіки відключення електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго.

Графіки відключення світла по всій Україні – чи будуть введені

– Завтра, у суботу, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.

В енергетичній компанії просять перенести використання потужними електроприладами на денний час – з 10:00 до 16:00.

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Енергетики просять використовувати електроенергію раціонально.

Нагадаємо, станом на ранок 17 липня споживання електроенергії було на тому ж рівні, що й попереднього дня.

Добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,5% нижчим, ніж максимум попередньої 15 липня.

Росіяни продовжують атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України.

Через ворожі удари уранці були нові знеструмлення в Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях.

Аварійно-рятувальні роботи здійснювалися там, де дозволяли безпекові умови.

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