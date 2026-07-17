Графіки відключення світла 18 липня: чи буде електрика в суботу
У суботу, 18 липня, в Україні не будуть запроваджені графіки відключення електроенергії.
Про це повідомили в Укренерго.
Графіки відключення світла по всій Україні – чи будуть введені
– Завтра, у суботу, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.
В енергетичній компанії просять перенести використання потужними електроприладами на денний час – з 10:00 до 16:00.
Енергетики просять використовувати електроенергію раціонально.
Нагадаємо, станом на ранок 17 липня споживання електроенергії було на тому ж рівні, що й попереднього дня.
Добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,5% нижчим, ніж максимум попередньої 15 липня.
Росіяни продовжують атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України.
Через ворожі удари уранці були нові знеструмлення в Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях.
Аварійно-рятувальні роботи здійснювалися там, де дозволяли безпекові умови.