Марта Бондаренко, редактор ленты
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Потери РФ на 17 июля: ВСУ уничтожили 1370 окупантов и один вертолет
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали на фронте не менее 1370 российских военных.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 17 июля
- личного состава – около 1 425 990 (+1 370) человек,
- танков – 12 148 (+4) ед.
- боевых бронированных машин – 24 946 (+6) ед.
- артиллерийских систем – 46 084 (+65) ед.
- реактивных систем залпового огня – 1 943 (+7) ед.
- средств противовоздушной обороны – 1 496 (+4) ед.
- самолетов – 437 ед.,
- вертолетов – 354 (+1) ед.
- наземных робототехнических комплексов – 1 932 (+13) ед.
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 412 884 (+1 879) ед.
- крылатых ракет – 4 909 (+3) ед.
- кораблей и катеров – 34 ед.,
- подлодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 121 216 (+489) ед.
- специальной техники – 4 424 (+4) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 605-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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