Сьогодні, щоб записати дитину до дитячого садка, у більшості випадків уже не потрібно особисто йти до закладу освіти. У багатьох громадах це можна зробити онлайн через систему електронної черги.

Проте порядок зарахування визначає місцева влада, тому в окремих містах або громадах можуть діяти власні правила.

Факти ICTV розповідають, як записати дитину в садочок у 2026 році, як працює електронна черга та які документи знадобляться для зарахування.

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Як зареєструвати дитину в садок онлайн

У Міністерстві освіти і науки радять спочатку визначитися із закладом дошкільної освіти. Перед поданням заяви бажано зв’язатися з адміністрацією дитячого садка, щоб уточнити, чи є вільні місця та як саме відбувається зарахування у вашій громаді.

Після цього можна переходити до електронної реєстрації. Для цього потрібно зайти на сайт електронної черги, створити заявку та заповнити необхідні дані про дитину.

У заяві потрібно вказати прізвище, ім’я, дату народження дитини, реквізити свідоцтва про народження, контактний номер одного з батьків та обрати бажаний дитячий садок.

У більшості систем одночасно можна подати заявку лише до одного закладу дошкільної освіти. Якщо згодом виникне потреба змінити дитячий садок, це можна зробити через відповідальну особу, яка адмініструє електронну чергу.

Як подати заявку через електронну чергу, покрокова інструкція:

с айт електронної реєстрації Щоб записати дитину до дитячого садка через систему електронної черги, спочатку зайдіть на На головній сторінці оберіть область, у якій ви проживаєте та хочете записати дитину до дитячого садка. Для прикладу ми обрали Дніпропетровську область, де до системи підключено понад 830 закладів дошкільної освіти. Натисніть на потрібну область. Після цього відкриється інтерактивна карта із закладами дошкільної освіти. Знайдіть на карті своє місто та потрібний район. У нашому прикладі це Кривий Ріг. Далі оберіть дитячий садок, до якого плануєте подати заяву. Натисніть на позначку потрібного закладу, а потім виберіть кнопку Перейти до закладу дошкільної освіти. Відкриється окрема сторінка з інформацією про дитячий садок: адресою, контактними даними, кількістю груп та іншими відомостями. Прокрутіть сторінку вниз і натисніть кнопку Подати заявку на вступ. Після цього залишиться заповнити електронну форму, вказавши необхідні дані про дитину та одного з батьків.

Як працює електронна черга

Після подання заяви дитина отримує попередню реєстрацію в електронній черзі. Дата подання заявки фіксується автоматично та надалі визначає місце дитини у списку.

Через особистий кабінет батьки можуть стежити за статусом своєї заявки, просуванням у черзі, а також переглядати інформацію про заклади дошкільної освіти, їхню наповнюваність та наявність місць.

Коли у вибраному дитячому садку з’явиться вільне місце, статус заявки зміниться. Після цього батьків повідомлять про можливість зарахування дитини.

Як зареєструвати дитину в садочок: що потрібно зробити після подання заяви

Після реєстрації електронної заявки її потрібно підтвердити документами.

У системах електронної реєстрації зазвичай передбачено, що зробити це необхідно протягом 10 робочих днів. Батьки можуть особисто подати оригінали документів до закладу освіти або, якщо це дозволяє система, прикріпити їхні сканкопії.

Якщо інформація, зазначена в заяві, не відповідатиме документам, заявку можуть анулювати. Якщо ж усі дані підтвердяться, дитина залишиться в електронній черзі із збереженням дати первинної реєстрації.

Які документи потрібні для вступу

Після того як підійде черга, для зарахування до о закладу дошкільної освіти потрібно подати:

заяву одного з батьків;

свідоцтво про народження дитини;

медичну довідку з висновком лікаря про те, що дитина може відвідувати дитячий садок.

Для дітей, які вступають до інклюзивних, спеціальних або санаторних груп, можуть знадобитися додаткові документи, зокрема висновок інклюзивно-ресурсного центру, направлення органу управління освітою чи інші документи залежно від особливостей закладу.

Хто має перевагу під час зарахування

У МОН пояснюють, що насамперед до комунальних дитячих садків зараховують дітей, які проживають на території обслуговування відповідного закладу. Тобто за місцем прописки.

Першочергове право також мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти загиблих Захисників і Захисниць України, діти з особливими освітніми потребами, внутрішньо переміщені особи, діти військовослужбовців, а також інші категорії, визначені законодавством.

Якщо до однієї категорії належать кілька дітей, їх зараховують у порядку надходження заяв.

Чи можна записати дитину в садок через Дію

Попри те, що такий запит часто шукають українці, зареєструвати дитину в садок через Дію зараз не можна.

Електронні черги адмініструють місцеві органи управління освітою. Саме тому запис до дитячого садка здійснюється через місцеві електронні сервіси.

До прикладу, у Києві діє можливість авторизації через Дію. Як повідомили у КМДА, під час реєстрації в електронній системі запису до дитячих садків користувачі можуть пройти авторизацію за допомогою Дія.Підпису.

Також доступний вхід через BankID, ПриватБанкID або особистий кваліфікований електронний підпис (КЕП). Після входу до системи необхідно підтвердити адресу електронної пошти.

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