РФ готовит новое наступление и хочет создать “буферную зону” на Севере Украины — Сырский
- Россия наращивает производство оружия и готовится к новым наступлениям, пытаясь захватить больше территорий и создать буферную зону на Севере Украины.
- Однако ВСУ сдерживают оккупантов благодаря выходу на плановую работу по оборудованию эшелонированной обороны, развитию антидроновой защиты и эффективному огневому поражению.
Российские войска не отказываются от своих намерений захватить больше территории Украины и создать так называемую буферную зону на северном направлении.
Об этом сообщает главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.
Сырский о планах РФ по Украине
По словам Сырского, Россия увеличивает производство вооружения, готовится к дальнейшим наступательным действиям на фронте, ищет слабые места в обороне и пытается осуществлять инфильтрацию в межпозиционное пространство, несмотря на значительные потери.
Как отметил главнокомандующий ВСУ, фортификационное оборудование, инженерные заграждения и антидроновая защита являются одними из ключевых составляющих современной обороны в таких условиях.
Украинские воины обеспечивают устойчивость оборонных рубежей, снижают наступательный потенциал российских оккупантов и помогают сохранять жизнь благодаря эффективному огневому поражению и профессиональным действиям, сказал Сырский.
– В первом полугодии 2026 года нам удалось выйти на плановую и системную работу по инженерному оборудованию эшелонированной обороны, развитию антидроновой защиты и подготовке населенных пунктов к обороне, – утверждает он.
Сырский рассказал, что главная задача Украины остается неизменной. Следует предотвратить действия РФ, которая стремится захватить Украину, удержать инициативу в обороне и стабилизировать фронт, отметил главнокомандующий ВСУ.
По его мнению, впереди еще предстоит значительный объем работы, которую необходимо выполнить своевременно и качественно. Как утверждает Сырский, от этого зависит устойчивость обороны Украины, эффективность боев и жизни воинов.