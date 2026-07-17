Российские войска не отказываются от своих намерений захватить больше территории Украины и создать так называемую буферную зону на северном направлении.

Об этом сообщает главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Сырский о планах РФ по Украине

По словам Сырского, Россия увеличивает производство вооружения, готовится к дальнейшим наступательным действиям на фронте, ищет слабые места в обороне и пытается осуществлять инфильтрацию в межпозиционное пространство, несмотря на значительные потери.

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Как отметил главнокомандующий ВСУ, фортификационное оборудование, инженерные заграждения и антидроновая защита являются одними из ключевых составляющих современной обороны в таких условиях.

Украинские воины обеспечивают устойчивость оборонных рубежей, снижают наступательный потенциал российских оккупантов и помогают сохранять жизнь благодаря эффективному огневому поражению и профессиональным действиям, сказал Сырский.

– В первом полугодии 2026 года нам удалось выйти на плановую и системную работу по инженерному оборудованию эшелонированной обороны, развитию антидроновой защиты и подготовке населенных пунктов к обороне, – утверждает он.

Сырский рассказал, что главная задача Украины остается неизменной. Следует предотвратить действия РФ, которая стремится захватить Украину, удержать инициативу в обороне и стабилизировать фронт, отметил главнокомандующий ВСУ.

По его мнению, впереди еще предстоит значительный объем работы, которую необходимо выполнить своевременно и качественно. Как утверждает Сырский, от этого зависит устойчивость обороны Украины, эффективность боев и жизни воинов.

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