Служба безопасности Украины провела спецоперацию на военном аэродроме Энгельс в Саратовской области РФ, в результате которой был уничтожен стратегический бомбардировщик Ту-95.

СБУ уничтожили стратегический бомбардировщик Ту-95 в Энгельсе

Как сообщает Служба безопасности Украины, дальнобойные дроны СБУ преодолели около 800 км до цели. По предварительной информации, самолет получил критические повреждения — у него полностью оторвало хвостовую часть.

Этот бомбардировщик российские войска регулярно использовали для нанесения массированных ракетных ударов по Украине.

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Об успешных дальнобойных санкциях против России сообщил и глава государства Владимир Зеленский.

– Справедливо и активно защищаемся, – подчеркнул он.

Операция была проведена в рамках выполнения задач по снижению военного потенциала России. В СБУ подчеркнули, что уничтожение стратегической авиации РФ уменьшает возможности врага наносить удары по украинским городам, а следствием становятся значительные финансовые потери.

– Каждый ликвидированный стратегический бомбардировщик – это десятки незапущенных ракет по украинским городам, спасеные жизни украинцев и десятки миллионов долларов безвозвратных потерь для врага, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что российская стратегическая авиация больше не может чувствовать себя в безопасности даже на своих отдаленных военных аэродромах.

Со своей стороны Владимир Зеленский сообщил, что Силами обороны Украины были также поражены объекты российской нефтяной отрасли и определенные цели на временно оккупированной территории Украины.

К слову, согласно открытым данным, Россия ориентировочно могла иметь около 30–40 бомбардировщиков Ту-95МС, но реально боеспособными и пригодными для участия в массированных ударах могут быть лишь примерно 20–30 самолетов.

В то же время стоит отметить, что точной цифры в открытом доступе нет.

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