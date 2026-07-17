Справедливо и активно защищаемся: в Энгельсе дроны СБУ уничтожили бомбардировщик Ту-95
- СБУ провела спецоперацию на одном из ключевых военных аэродромов России.
- Дальнобойные беспилотники преодолели сотни километров и нанесли удар по стратегической авиации РФ.
- Последствия атаки могут оказать существенное влияние на возможности врага осуществлять ракетные обстрелы Украины.
Служба безопасности Украины провела спецоперацию на военном аэродроме Энгельс в Саратовской области РФ, в результате которой был уничтожен стратегический бомбардировщик Ту-95.
СБУ уничтожили стратегический бомбардировщик Ту-95 в Энгельсе
Как сообщает Служба безопасности Украины, дальнобойные дроны СБУ преодолели около 800 км до цели. По предварительной информации, самолет получил критические повреждения — у него полностью оторвало хвостовую часть.
Этот бомбардировщик российские войска регулярно использовали для нанесения массированных ракетных ударов по Украине.
Об успешных дальнобойных санкциях против России сообщил и глава государства Владимир Зеленский.
– Справедливо и активно защищаемся, – подчеркнул он.
Операция была проведена в рамках выполнения задач по снижению военного потенциала России. В СБУ подчеркнули, что уничтожение стратегической авиации РФ уменьшает возможности врага наносить удары по украинским городам, а следствием становятся значительные финансовые потери.
– Каждый ликвидированный стратегический бомбардировщик – это десятки незапущенных ракет по украинским городам, спасеные жизни украинцев и десятки миллионов долларов безвозвратных потерь для врага, – говорится в сообщении.
Также отмечается, что российская стратегическая авиация больше не может чувствовать себя в безопасности даже на своих отдаленных военных аэродромах.
Со своей стороны Владимир Зеленский сообщил, что Силами обороны Украины были также поражены объекты российской нефтяной отрасли и определенные цели на временно оккупированной территории Украины.
К слову, согласно открытым данным, Россия ориентировочно могла иметь около 30–40 бомбардировщиков Ту-95МС, но реально боеспособными и пригодными для участия в массированных ударах могут быть лишь примерно 20–30 самолетов.
В то же время стоит отметить, что точной цифры в открытом доступе нет.