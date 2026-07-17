Хмара будет иметь такой же объем задач, как и Федоров — Литвин
- Евгений Хмара будет иметь такой же объем задач на должности и.о. министра обороны, как и Михаил Федоров.
- Дмитрий Литвин заявил, что Хмара обладает необходимыми компетенциями в сфере безопасности.
Исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара будет иметь такой же объем задач, как и Михаил Федоров.
Об этом заявил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин во время общения с журналистами.
Какие задачи будет выполнять Хмара на должности и.о. министра обороны
— Действующий исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара также обладает компетенциями в сфере безопасности, которые помогут ему контролировать отдельные процессы, — отметил советник президента.
Он добавил, что решение о назначении Хмары исполняющим обязанности министра обороны ожидается во второй половине дня 17 июля.
— По Хмаре: во второй половине дня будут решения по этому вопросу… Потому что главное, что сейчас определяет ход событий, — это дальнобойность и мидстрайки, — сказал Литвин.
Комментируя ситуацию с должностью Игоря Клименко, советник президента выразил надежду, что сегодня удастся предоставить больше информации.
Литвин также анонсировал предстоящие кадровые изменения среди заместителей министра иностранных дел.
— Сибига уже был сегодня у президента, будут еще изменения среди заместителей МИД, они обсудили дальнейшую работу, — сообщил Литвин.
По информации РБК-Украина, Сибига может временно возглавить МИД.
Напомним, 16 июля Верховная Рада проголосовала за новый состав правительства.
Министры обороны и иностранных дел Михаил Федоров и Андрей Сибига не были переназначены. Президент не внес в парламент кандидатуры на эти должности.
Зеленский назначил исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмару исполнять обязанности министра обороны.
После соблюдения всех юридических процедур президент обратится в Верховную Раду за поддержкой кандидатуры Хмары на должность министра обороны.
Что известно об Евгении Хмаре
5 января Евгений Хмара стал временно исполняющим обязанности главы СБУ после отставки Василия Малюка.
С 2011 года Хмара проходил военную службу в Центре спецопераций А СБУ, в 2023 году возглавил это подразделение, неофициально известное как Альфа.
Генерал-майор Хмара имеет ряд ведомственных и государственных наград.