Исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара будет иметь такой же объем задач, как и Михаил Федоров.

Об этом заявил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин во время общения с журналистами.

Какие задачи будет выполнять Хмара на должности и.о. министра обороны

— Действующий исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара также обладает компетенциями в сфере безопасности, которые помогут ему контролировать отдельные процессы, — отметил советник президента.

Он добавил, что решение о назначении Хмары исполняющим обязанности министра обороны ожидается во второй половине дня 17 июля.

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— По Хмаре: во второй половине дня будут решения по этому вопросу… Потому что главное, что сейчас определяет ход событий, — это дальнобойность и мидстрайки, — сказал Литвин.

Комментируя ситуацию с должностью Игоря Клименко, советник президента выразил надежду, что сегодня удастся предоставить больше информации.

Литвин также анонсировал предстоящие кадровые изменения среди заместителей министра иностранных дел.

— Сибига уже был сегодня у президента, будут еще изменения среди заместителей МИД, они обсудили дальнейшую работу, — сообщил Литвин.

По информации РБК-Украина, Сибига может временно возглавить МИД.

Напомним, 16 июля Верховная Рада проголосовала за новый состав правительства.

Министры обороны и иностранных дел Михаил Федоров и Андрей Сибига не были переназначены. Президент не внес в парламент кандидатуры на эти должности.

Зеленский назначил исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмару исполнять обязанности министра обороны.

После соблюдения всех юридических процедур президент обратится в Верховную Раду за поддержкой кандидатуры Хмары на должность министра обороны.

Что известно об Евгении Хмаре

5 января Евгений Хмара стал временно исполняющим обязанности главы СБУ после отставки Василия Малюка.

С 2011 года Хмара проходил военную службу в Центре спецопераций А СБУ, в 2023 году возглавил это подразделение, неофициально известное как Альфа.

Генерал-майор Хмара имеет ряд ведомственных и государственных наград.

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