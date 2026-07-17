Президент Володимир Зеленський запропонував Ігорю Клименку обійняти посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ про призначення вже готується.

Зеленський запропонував Клименку очолити РНБО: указ уже готують

Про це Зеленський повідомив після зустрічі з Клименком.

Він подякував йому за роботу в системі Міністерства внутрішніх справ, зазначивши, що під час складних викликів реагування було ефективним.

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– Ігор Клименко продовжить працювати на Україну у сфері захисту нашої держави і людей. Запропонував йому позицію секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ про призначення вже готується, – написав Зеленський у Telegram.

За словами президента України, на посаді секретаря РНБО Клименко має зосередитися на координації всіх складових сектору безпеки й оборони, а також контролі за виконанням рішень Ради нацбезпеки та Ставки верховного головнокомандувача.

Окремим пріоритетом стане координація роботи оборонних виробництв.

– Кожне рішення РНБО України та Ставки верховного головнокомандувача має виконуватись у повному обсязі та у визначений час, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що із вересня 2019 року Ігор Клименко очолював Національну поліцію України, а 7 лютого 2023 року Верховна Рада призначила його міністром внутрішніх справ.

На цій посаді Клименко координував роботу Нацполіції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, ДСНС та інших органів системи МВС.

Фото: Володимир Зеленський

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