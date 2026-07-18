В воскресенье, 19 июля, в Украине не будут применяться меры по ограничению поставок электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света 19 июля: будут ли действовать

— Завтра, в воскресенье, применение мер ограничения потребления не планируется, — говорится в сообщении.

В Укрэнерго просят не использовать мощные электроприборы вечером, вместо этого пользоваться ими в дневные часы – с 10:00 до 16:00.

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Напомним, председатель правления НЭК Укрэнерго Виталий Зайченко заявил, что россияне значительно усилили атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Враг изменил тактику ударов по энергетической инфраструктуре.

Если в начале полномасштабной войны россияне атаковали отдельный энергообъект тремя-четырьмя БпЛА, то сейчас во время одной атаки применяют уже 20-25 дронов.

Россия проводит комплексные удары, пытаясь одновременно вывести из строя как объекты генерации, так и системы транспортировки электроэнергии.

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