Россия перебрасывает с линии фронта до 200 расчетов беспилотного центра Рубикон для защиты судов “теневого флота” в Черном и Азовском морях.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр).

Рубикон будет охранять “теневой флот”

По его словам, на защиту каждого судна россияне выделяют отдельный расчет. Помимо подразделений центра Рубикон, к обороне также привлечены силы 51-й дивизии противовоздушной обороны и зенитного полка остатков Черноморского флота РФ.

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Как отметил Бровди, для прикрытия судов противник использует зенитные дроны, переносные зенитно-ракетные комплексы и пулеметы.

Командующий Силами беспилотных систем подчеркнул, что переброска подразделений Рубикона с линии боевого столкновения свидетельствует о стремлении оккупационного командования сохранить остатки своего так называемого теневого флота.

В то же время Роберт Бровди сообщил, что операция Сил беспилотных систем под названием МоЛоЧКа продолжается с 6 июля. За первые 13 суток, по данным Бровди, украинские операторы беспилотников поразили 172 судна российского теневого флота в Азовском и Черном морях.

Речь идет, в частности, о танкерах, газовозах, сухогрузах, паромах, плавучих кранах и буксирах.

По словам Мадяра, Силы беспилотных систем намерены и в дальнейшем продолжать операцию против российского флота в акватории Черного и Азовского морей.

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