Ночью ударные дроны Сил беспилотных систем ВСУ атаковали 13 судов “теневого флота” России.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Мадяр Бровди.

Удары по “теневому флоту” 18 июля

По словам Мадяра, украинские дроны в Черном и Азовском морях атаковали: восемь сухогрузов, один танкер, один танкер-газовоз, один буксир и два плавучих крана.

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Всего за период действия операции ССС “МоЛоЧКа” с 6 по 18 июля наши дроны поразили 172 судна из состава “теневого флота” РФ, а именно:

118 единиц в Азовском море,

54 единицы в Черном море.

По словам Роберта Бровди, цель для сил обороны Украины неизменна — остановка логистики нефти, топлива, грузов в обход международных санкций.

Ночью 13 июля дроны СБС поразили 15 судов “теневого флота” РФ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 606-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Роберт Мадяр Бровди

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