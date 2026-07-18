Росія перекидає з лінії фронту до 200 розрахунків безпілотного центру Рубікон для захисту суден “тіньового флоту” у Чорному та Азовському морях.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).

Рубікон охоронятиме “тіньовий флот”

За його словами, на захист кожного судна росіяни виділяють окремий розрахунок. Окрім підрозділів центру Рубікон, до оборони також залучили сили 51 дивізії протиповітряної оборони та зенітного полку залишків Чорноморського флоту РФ.

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Як зазначив Бровді, для прикриття суден противник використовує зенітні дрони, переносні зенітно-ракетні комплекси та кулемети.

Командувач Сил безпілотних систем наголосив, що перекидання підрозділів Рубікона з лінії бойового зіткнення свідчить про прагнення окупаційного командування зберегти залишки свого так званого тіньового флоту.

Водночас Роберт Бровді повідомив, що операція Сил безпілотних систем під назвою МоЛоЧКа триває з 6 липня. За перші 13 діб, за даними Бровді, українські оператори безпілотників уразили 172 судна російського тіньового флоту в Азовському та Чорному морях.

Йдеться, зокрема, про танкери, газовози, суховантажі, пороми, плавучі крани та буксири.

За словами Мадяра, Сили безпілотних систем мають намір і надалі продовжувати операцію проти російського флоту в акваторії Чорного та Азовського морів.

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