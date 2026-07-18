Силы обороны нанесли удар по нефтебазе под Москвой и кораблю в Керчи — Генштаб
- Силы обороны нанесли удар по нефтебазе Нефть-Сервис в Ногинске Московской области.
- Зафиксировано поражение двух танкеров, двух плавучих кранов и буксира.
- В Керчи был поражен сторожевой корабль проекта 10410 Светляк.
В ночь на 18 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных и военно-экономических объектов России.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Нефтебаза в Московской области
По данным Генштаба, в городе Ногинске Московской области под удар попала нефтебаза Нефте-Сервис.
После удара на территории предприятия вспыхнул пожар. В Генштабе отметили, что объект используется для хранения и поставки горюче-смазочных материалов, в частности для обеспечения потребностей оккупационных войск.
Атакованы танкеры, суда обеспечения и сторожевой корабль
Также Силы обороны нанесли удары по пяти судам в акваториях Азовского и Черного морей. По информации Генштаба, поражены два танкера, два плавучих крана и буксир.
В ведомстве подчеркнули, что танкеры используются для перевозки российской нефти, нефтепродуктов и топлива для армии РФ, а суда обеспечения задействованы в портовой логистике, транспортировке военных грузов и обслуживании морской инфраструктуры.
Отдельно сообщается о поражении сторожевого корабля проекта 10410 Светляк, который стоял в оккупированной Керчи.
В Генштабе отметили, что это уже второй корабль этого типа, пораженный Силами обороны Украины за последние два дня.
Логистический объект в Луганской области
Кроме того, украинские военные нанесли удар по железнодорожному мосту через реку Белая вблизи Сабовки в Луганской области. Оккупанты использовали этот мост для переброски сил, техники и обеспечения военной логистики.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 606-е сутки.
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