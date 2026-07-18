В ночь на 18 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных и военно-экономических объектов России.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Нефтебаза в Московской области

По данным Генштаба, в городе Ногинске Московской области под удар попала нефтебаза Нефте-Сервис.

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После удара на территории предприятия вспыхнул пожар. В Генштабе отметили, что объект используется для хранения и поставки горюче-смазочных материалов, в частности для обеспечения потребностей оккупационных войск.

Атакованы танкеры, суда обеспечения и сторожевой корабль

Также Силы обороны нанесли удары по пяти судам в акваториях Азовского и Черного морей. По информации Генштаба, поражены два танкера, два плавучих крана и буксир.

В ведомстве подчеркнули, что танкеры используются для перевозки российской нефти, нефтепродуктов и топлива для армии РФ, а суда обеспечения задействованы в портовой логистике, транспортировке военных грузов и обслуживании морской инфраструктуры.

Отдельно сообщается о поражении сторожевого корабля проекта 10410 Светляк, который стоял в оккупированной Керчи.

В Генштабе отметили, что это уже второй корабль этого типа, пораженный Силами обороны Украины за последние два дня.

Логистический объект в Луганской области

Кроме того, украинские военные нанесли удар по железнодорожному мосту через реку Белая вблизи Сабовки в Луганской области. Оккупанты использовали этот мост для переброски сил, техники и обеспечения военной логистики.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 606-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

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