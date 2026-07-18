У ніч проти 18 липня Сили оборони України вдарили по низці військових і воєнно-економічних об’єктів Росії.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Нафтобаза в Московській області

За даними Генштабу, у місті Ногінськ Московської області під удар потрапила нафтобаза Нафто-Сервіс.

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Після влучання на території підприємства спалахнула пожежа. У Генштабі зазначили, що об’єкт використовується для зберігання та постачання паливно-мастильних матеріалів, зокрема для забезпечення потреб окупаційних військ.

Уражено танкери, судна забезпечення та сторожовий корабель

Також Сили оборони завдали ударів по п’яти суднах в акваторіях Азовського та Чорного морів. За інформацією Генштабу, уражено два танкери, два плавучі крани та буксир.

У відомстві наголосили, що танкери використовуються для перевезення російської нафти, нафтопродуктів і пального для армії РФ, а судна забезпечення залучені до портової логістики, транспортування військових вантажів та обслуговування морської інфраструктури.

Окремо повідомляється про ураження сторожового корабля проєкту 10410 Светляк, який стояв в окупованій Керчі.

У Генштабі зазначили, що це вже другий корабель цього типу, уражений Силами оборони України за останні два дні.

Логістичний об’єкт на Луганщині

Крім того, українські військові завдали удару по залізничному мосту через річку Біла поблизу Сабівки Луганської області. Окупанти використовували цей міст для перекидання сил, техніки та забезпечення військової логістики.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 606-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ВСУ

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