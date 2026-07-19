Во временно оккупированном Крыму российские захватчики усиливают информационную изоляцию местных жителей.

В Крыму оккупанты усиливают изоляцию местных жителей

Как сообщил Центр противодействия дезинформации, в Джанкое мобильная связь и интернет будут работать всего восемь часов в сутки, а в остальные 16 часов сети будут полностью выключать.

— В частности, в Джанкое мобильная связь и интернет теперь будут работать всего восемь часов в сутки. Все остальное время сеть будет полностью выключена, — говорится в сообщении.

Такие ограничения вводятся прежде всего в военных интересах РФ. Оккупанты пытаются скрыть перемещение техники и личного состава, а также ограничить доступ населения к нежелательной для Кремля информации.

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— Гражданское население становится заложником военных интересов Кремля, который превращает Крым в закрытую милитаризованную зону. Полное выключение коммуникаций на 16 часов в сутки призвано, прежде всего, обеспечить секретность перемещения вражеской техники и личного состава, а также оградить общество от неприятных новостей, — добавляет ЦПИ.

Ранее Центр сообщал, что российские власти планируют использовать так называемые белые списки сервисов, которые будут оставаться доступными при отключении связи.

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