Изоляция Крыма усиливается: в Джанкое интернет будет работать всего 8 часов в сутки
- Российские захватчики превращают временно оккупированный Крым в закрытую милитаризованную зону.
- Жителей Джанкоя фактически оставляют без мобильной связи и Интернета на большую часть суток.
Во временно оккупированном Крыму российские захватчики усиливают информационную изоляцию местных жителей.
В Крыму оккупанты усиливают изоляцию местных жителей
Как сообщил Центр противодействия дезинформации, в Джанкое мобильная связь и интернет будут работать всего восемь часов в сутки, а в остальные 16 часов сети будут полностью выключать.
— В частности, в Джанкое мобильная связь и интернет теперь будут работать всего восемь часов в сутки. Все остальное время сеть будет полностью выключена, — говорится в сообщении.
Такие ограничения вводятся прежде всего в военных интересах РФ. Оккупанты пытаются скрыть перемещение техники и личного состава, а также ограничить доступ населения к нежелательной для Кремля информации.
— Гражданское население становится заложником военных интересов Кремля, который превращает Крым в закрытую милитаризованную зону. Полное выключение коммуникаций на 16 часов в сутки призвано, прежде всего, обеспечить секретность перемещения вражеской техники и личного состава, а также оградить общество от неприятных новостей, — добавляет ЦПИ.
Ранее Центр сообщал, что российские власти планируют использовать так называемые белые списки сервисов, которые будут оставаться доступными при отключении связи.