У тимчасово окупованому Криму російські загарбники посилюють інформаційну ізоляцію місцевих жителів.

У Криму окупанти посилюють ізоляцію місцевих жителів

Як повідомив Центр протидії дезінформації, у Джанкої мобільний зв’язок та інтернет працюватимуть лише вісім годин на добу, а протягом решти 16 годин мережі повністю вимикатимуть.

– Зокрема, у Джанкої мобільний зв’язок та інтернет тепер працюватимуть лише вісім годин на добу. Увесь інший час мережа буде повністю вимкнена, – йдеться у повідомленні.

Такі обмеження запроваджують насамперед у військових інтересах РФ. Окупанти намагаються приховати переміщення техніки та особового складу, а також обмежити доступ населення до небажаної для Кремля інформації.

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– Цивільне населення стає заручником військових інтересів кремля, який перетворює Крим на закриту мілітаризовану зону. Повне вимкнення комунікацій на 16 годин на добу покликане насамперед забезпечити таємність переміщення ворожої техніки та особового складу, а також відгородити суспільство від неприємних новин, – додає ЦПД.

Раніше Центр повідомляв, що російська влада планує використовувати так звані білі списки сервісів, які залишатимуться доступними під час відключень зв’язку.

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