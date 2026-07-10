Украина усилила кампанию по изоляции временно оккупированного Крыма, сосредоточив удары на российских судах, которые морем доставляют горючее на полуостров.

Украинская кампания по изоляции оккупированного Крыма перешла на новый этап

В отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что атаки на морские бензовозы свидетельствуют о переходе украинской кампании на новый этап.

Украина оперативно отреагировала на смену российской логистики и начала поражать суда, с помощью которых оккупанты пытаются компенсировать дефицит горючего в Крыму.

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Из-за регулярных ударов Украины средней и большой дальности по наземным путям снабжения сообщение между Россией и оккупированным полуостровом существенно усложнилось. В результате российские силы все больше зависят от морских перевозок горючего.

Новую тактику подтвердила атака в ночь на 9 июля. Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что украинские дроны поразили также российские судна в Азовском море.

Среди целей были 12 бензовозов, буксир Альфео и один сухогруз.

По словам Бровди, за последние 96 часов украинские беспилотники атаковали в общей сложности 35 российских бензовозов, сухогрузов и специальных судов.

В ISW считают, что дальнейшие удары по судам, которые перевозят горючее, будут усложнять российскую логистику и поставки между РФ и оккупированным Крымом.

Проблемы с горючим в России и на захваченном полуострове обостряются уже несколько недель.

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