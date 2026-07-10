Украина перешла к новому этапу изоляции Крыма — ISW
- Украина усилила кампанию по изоляции оккупированного Крыма, сосредоточив удары на российских судах, перевозящих горючее.
- ISW считает, что атаки на морские бензовозы говорят о новом этапе украинской кампании против логистики РФ.
- По данным Роберта Бровди, за 96 часов украинские беспилотники атаковали 35 российских бензовозов, сухогрузов и специальных судов.
Украина усилила кампанию по изоляции временно оккупированного Крыма, сосредоточив удары на российских судах, которые морем доставляют горючее на полуостров.
Украинская кампания по изоляции оккупированного Крыма перешла на новый этап
В отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что атаки на морские бензовозы свидетельствуют о переходе украинской кампании на новый этап.
Украина оперативно отреагировала на смену российской логистики и начала поражать суда, с помощью которых оккупанты пытаются компенсировать дефицит горючего в Крыму.
Из-за регулярных ударов Украины средней и большой дальности по наземным путям снабжения сообщение между Россией и оккупированным полуостровом существенно усложнилось. В результате российские силы все больше зависят от морских перевозок горючего.
Новую тактику подтвердила атака в ночь на 9 июля. Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что украинские дроны поразили также российские судна в Азовском море.
Среди целей были 12 бензовозов, буксир Альфео и один сухогруз.
По словам Бровди, за последние 96 часов украинские беспилотники атаковали в общей сложности 35 российских бензовозов, сухогрузов и специальных судов.
В ISW считают, что дальнейшие удары по судам, которые перевозят горючее, будут усложнять российскую логистику и поставки между РФ и оккупированным Крымом.
Проблемы с горючим в России и на захваченном полуострове обостряются уже несколько недель.