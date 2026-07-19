Президент Владимир Зеленский пообщался сегодня еще с тремя опытными украинскими военными.

Зеленский пообщался еще с тремя военными

Как заявил Владимир Зеленский, среди них – командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Владимир Горбатюк и командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол.

По словам президента, во-первых, он заслушал доклад генерал-майора Драпатого о ситуации в соответствующих направлениях в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

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Зеленский поблагодарил все подразделения, которые результативно уничтожают российских оккупантов и не допускают выполнения поставленных перед армией РФ задач.

Во-вторых, президент обсудил с украинскими военными выполнение договоренностей с партнерами и постоянное обеспечение поставок для защиты от российских обстрелов.

Как утверждает Зеленский, главный приоритет Украины – это противовоздушная оборона и полное исполнение контрактов на производство всех типов дронов.

В-третьих, они обсудили активные действия десантно-штурмовых войск ВСУ на Александровском направлении.

Президент отметил, что ценит объективную оценку ситуации, детальный разбор ключевых потребностей корпусов и бригад на направлениях, а также предложения по проблемным вопросам и восполнение дефицитов в поставках.

По его мнению, нельзя терять ни одного дня для защиты независимости Украины, наших позиций и людей.

Фото : Офіс президента

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