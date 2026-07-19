ППО та дрони: Зеленський провів переговори з керівництвом ЗСУ та ДШВ
Президент Володимир Зеленський поспілкувався сьогодні ще з трьома досвідченими українськими військовими.
Зеленський поспілкувався ще з трьома військовими
Як заявив Володимир Зеленський, серед них – командувач Об’єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Володимир Горбатюк та командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол.
За словами президента, по-перше, він заслухав доповідь генерал-майора Драпатого про ситуацію на відповідних напрямках у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях.
Зеленський подякував усім підрозділам, які результативно знищують російських окупантів та не допускають виконання поставлених перед армією РФ завдань.
По-друге, президент обговорив з українськими військовими виконання домовленостей із партнерами та постійне забезпечення постачання для захисту від російських обстрілів.
Як стверджує Зеленський, головний пріоритет України – це протиповітряна оборона та повне виконання контрактів на виробництво всіх типів дронів.
По-третє, вони обговорили активні дії Десантно-штурмових військ ЗСУ на Олександрівському напрямку.
Президент зазначив, що цінує об’єктивну оцінку ситуації, детальний розбір ключових потреб корпусів і бригад на напрямках, а також пропозиції щодо проблемних питань і заповнення дефіцитів у постачанні.
На його думку, не можна втрачати жодного дня для захисту незалежності України, наших позицій і людей.