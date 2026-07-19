Президент Володимир Зеленський поспілкувався сьогодні ще з трьома досвідченими українськими військовими.

Зеленський поспілкувався ще з трьома військовими

Як заявив Володимир Зеленський, серед них – командувач Об’єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Володимир Горбатюк та командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол.

За словами президента, по-перше, він заслухав доповідь генерал-майора Драпатого про ситуацію на відповідних напрямках у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях.

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Зеленський подякував усім підрозділам, які результативно знищують російських окупантів та не допускають виконання поставлених перед армією РФ завдань.

По-друге, президент обговорив з українськими військовими виконання домовленостей із партнерами та постійне забезпечення постачання для захисту від російських обстрілів.

Як стверджує Зеленський, головний пріоритет України – це протиповітряна оборона та повне виконання контрактів на виробництво всіх типів дронів.

По-третє, вони обговорили активні дії Десантно-штурмових військ ЗСУ на Олександрівському напрямку.

Президент зазначив, що цінує об’єктивну оцінку ситуації, детальний розбір ключових потреб корпусів і бригад на напрямках, а також пропозиції щодо проблемних питань і заповнення дефіцитів у постачанні.

На його думку, не можна втрачати жодного дня для захисту незалежності України, наших позицій і людей.

Фото : Офис президента

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