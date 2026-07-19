Російський диктатор Володимир Путін продовжує вірити у повномасштабну війну проти України завдяки балістичному озброєнню. Росія робить ставку саме на балістику.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 19 липня.

Зеленський про удари по Україні балістикою РФ

– Зараз ще тривають роботи в Києві в місцях після російських ударів. Було багато балістики. Один із найбільш масштабних ударів сьогодні саме балістикою. Київ та область були ключовою мішенню для росіян. Вони готували цю атаку кілька діб і накопичували ракети, – заявив він.

Звісно, небезпека залишається і тепер – це треба враховувати, попередив президент.

Зараз дивляться

За його словами, Росія робить ставку саме на балістику, тому завдяки їй Путін досі продовжує вірити у свою війну.

Президент розповів, що силам протиповітряної оборони та всім захисникам неба за сьогодні вдалося збити 18 ракет, а також знешкодити більше 100 безпілотників.

На думку Зеленського, дуже важливо, щоб партнери розуміли, що відбувається і що ракети для ППО потрібні нам для захисту життя буквально кожного дня.

Він розраховує на те, що Міністерство закордонних справ України та інші урядовці на всій лінії оперативно говоритимуть із партнерами щодо тих пакетів, про які вже домовлялися.

– Важливо все прискорити і від європейських партнерів, і від США. Результат потрібен кожного дня. Удар на сьогодні пошкодив більше сотні об’єктів у Києві та області. Були сьогодні удари також по Харкову, Сумщині, Донеччині, Херсону. Я вдячний кожному, хто реально допомагає людям та рятує життя, – сказав Зеленський.

Зеленський анонсував ключові розмови

За словами президента, сьогодні він продовжив говорити з досвідченими українськими військовими. Серед них – Михайло Драпатий, Володимир Горбатюк, Олег Апостол, яких добре знають в армії.

Як зазначив президент, це були доповіді щодо ситуації на напрямках та загалом у війні.

На його думку, важливо оцінити подальшу стратегію та українські активні дії, щоб як змусити Росію завершити цю війну достойним для України миром та гарантованою безпекою.

– Це має різні складові. Хочу почути, як це бачать командири та командувачі в Силах оборони та безпеки України. Завтра – у мене ключові розмови. Україна має досягати своїх цілей, і це буде, – стверджує Зеленський.

Крім цього, Україна продовжує виконувати план далекобійних санкцій проти Росії за війну.

Як зазначив Зеленський, нафтова галузь, постачання для окупаційного контингенту, українські мідстрайки та далекобійні удари – це відповіді на те, що Росія робить та як мислить проти України.

На його думку, не можна нічого не помічати, коли твоя країна вбиває сусідню країну. Він вважає, що треба впливати та тиснути на Москву, щоб досягти миру. Українська сторона працює саме так, резюмував Зеленський.

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