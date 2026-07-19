Украине нужно сокрушительное давление на Москву, чтобы положить конец полномасштабному российскому террору.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после того, как Россия применила для атаки на Киев наибольшее количество баллистических ракет с начала войны – около четырех десятков.

МИД Украины об атаке РФ на Киев 19 июля

– Трус в Москве, который боится встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы положить конец войне, продолжает вести войну против мирных людей, – заявил глава МИД.

По его словам, украинская сторона призывает мир предпринять адекватные действия, чтобы положить конец террору России.

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По мнению министра, не может быть никаких пауз в усилении санкций и изоляции России, поэтому 21-й пакет санкций Европейского Союза необходимо разблокировать немедленно.

– Не может быть никаких пауз в защите жизни. Соглашения о дополнительных перехватчиках должны быть исполнены без задержек, – утверждает он.

Как отметил министр, каждый, кто задерживает поставку жизненно важных средств защиты от атак России на Украину, должен знать, что цена задержки измеряется человеческими жизнями.

Он подчеркнул, что не может быть никаких пауз в совместной работе по развитию европейской защиты от баллистического террора. В то же время Украина рассчитывает на то, что антибаллистическая коалиция будет активно продвигать свою работу.

Сибига утверждает, что нельзя оправдывать военные преступления России в результате обновления ее прав в международных спортивных соревнованиях. По его словам, кровь украинцев на руках спортивных бюрократов, которые принимают аморальные меры.

Министр добавил, что российского диктатора Владимира Путина не остановить с помощью политики умиротворения. Поэтому он призывает предоставить Украине все необходимые средства, чтобы остановить Россию силой и положить конец войне.

В ночь на 19 июля Россия атаковала Киев. В столице раздалось более 40 взрывов.

По информации городского главы Киева Виталия Кличко, в результате обстрела Киева погиб один человек и пострадали еще 15 человек.

Как отмечают в КГГА, повреждена станция метро Лукьяновская из-за российских ударов.

Фото : ГСЧС

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