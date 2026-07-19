Служба безпеки України успішно атакувала танкер так званого тіньового флоту РФ Avero у Чорному морі, а також три нафтобази у Ставропольському краї на території Російської Федерації.

Про це повідомляє Служба безпеки України, опублікувавши відповідний відеозапис.

Ураження танкеру “тіньового флоту” та трьох нафтобаз РФ

За інформацією СБУ, танкер Avero, який входить до “тіньового флоту”, використовували для транспортування російської сирої нафти в період дії нафтового ембарго, запровадженого країнами Великої сімки (G7) та Європейського Союзу.

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Як стверджують у Службі безпеки України, це судно яке уразили морським дроном Мамай, вивозило нафту до Китаю та Індії.

– Це вже четвертий “тіньовий” танкер РФ, уражений СБУ за останні десять днів. Усі ці судна належить до класу Suezmax – великих морських танкерів, які використовуються для транспортування значних обсягів нафти та нафтопродуктів, – йдеться у повідомленні.

Крім цього, дрони атакували три нафтобази у Ставропольському краї Росії, відстань до яких від державного кордону України становить близько 600 км.

За даними СБУ, внаслідок атаки на всіх трьох об’єктах виникли масштабні пожежі. Там зафіксували вибухи, а також загорілися резервуари із пально-мастильними матеріалами.

У СБУ зазначають, що ці спецоперації ускладнюють експорт російської нафти та позбавляють Кремль грошей, які спрямовують на повномасштабну війну проти України.

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