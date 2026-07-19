Потери врага на 19 июля 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 520 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 607-е сутки полномасштабной войны превысили 1,428 млн.

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Потери врага на 19 июля 2026 года

  • личного состава — около 1 428 930 (+1 520) человек;
  • танков — 12 156 (+5) шт.;
  • боевых бронированных машин — 24 963 (+7) шт.;
  • артиллерийских систем — 46 261 (+92) шт.;
  • РСЗО – 1 950 (+4) шт.;
  • средств ПВО – 1 505 (+3) шт.;
  • самолетов – 438 (+0) шт.;
  • вертолетов – 354 (+0) шт.;
  • наземных робототехнических комплексов – 1 956 (+13) шт.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 416 656 (+1 858) шт.;
  • крылатых ракет – 4 915 (+1) шт.;
  • кораблей/катеров – 34 (+0) шт.;
  • подводных лодок – 2 (+0) шт.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 122 289 (+547) шт.;
  • специальной техники – 4 430 (+2) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 607-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ЗСУ

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