Втрати ворога на 19 липня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 520 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 607-му добу повномасштабної війни перевищили 1,428 млн.

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Втрати ворога на 19 липня 2026 року

  • особового складу – близько 1 428 930 (+1 520) осіб;
  • танків – 12 156 (+5) од;
  • бойових броньованих машин – 24 963 (+7) од;
  • артилерійських систем – 46 261 (+92) од;
  • РСЗВ – 1 950 (+4) од;
  • засобів ППО – 1 505 (+3) од;
  • літаків – 438 (+0) од;
  • гелікоптерів  – 354 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 956 (+13) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 416 656 (+1 858) од;
  • крилатих ракет – 4 915 (+1) од;
  • кораблів/катерів – 34 (+0) од;
  • підводних човнів – 2 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 122 289 (+547) од;
  • спеціальної техніки – 4 430 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 607-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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