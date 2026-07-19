Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 19 липня: ЗСУ ліквідували 1 520 окупантів та 92 артсистеми
Втрати ворога на 19 липня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 520 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 607-му добу повномасштабної війни перевищили 1,428 млн.
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Втрати ворога на 19 липня 2026 року
- особового складу – близько 1 428 930 (+1 520) осіб;
- танків – 12 156 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 24 963 (+7) од;
- артилерійських систем – 46 261 (+92) од;
- РСЗВ – 1 950 (+4) од;
- засобів ППО – 1 505 (+3) од;
- літаків – 438 (+0) од;
- гелікоптерів – 354 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 956 (+13) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 416 656 (+1 858) од;
- крилатих ракет – 4 915 (+1) од;
- кораблів/катерів – 34 (+0) од;
- підводних човнів – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 122 289 (+547) од;
- спеціальної техніки – 4 430 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 607-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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