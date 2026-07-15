Украина и ЕС согласовали соглашение в оборонно-промышленной сфере, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Украина и Евросоюз согласовали Drone Deal

Как сообщила во время торжеств ко Дню украинской государственности президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, начинается новое партнерство между ЕС и Украиной в оборонно-промышленной сфере.

— То, что мы подписываем сегодня, – это наша собственная Drone Deal, – подчеркнула она.

Ляен отметила уникальность боевого опыта и знаний, которые страна получила, работая с дронами и противодронными системами. По ее словам, ЕС и Украина должны использовать их вместе с учетом угроз перед Европой.

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– События здесь и во всем мире показали нам важность для нашей безопасности возможности развертывания проверенных в боях возможностей. В Европе уже есть огромный технологический и промышленный потенциал, который можно развернуть. И у нас есть безопасные и надежные производственные площадки, которые могут помочь в расширении производства, – объяснила Урсула фон дер Ляен.

Кроме того, она добавила, что соглашение объединит украинскую изобретательность и промышленный масштаб Европы, а также даст четкий сигнал — самое время инвестировать в Украину и общую безопасность.

Напомним, что 4 мая Украина и ЕС договорились активизировать Drone Deal – совместный проект в сфере беспилотников и оборонного сотрудничества.

В то же время Владимир Зеленский ранее заявлял, что в течение следующих шести месяцев Украина и ЕС могут добиться реального прогресса по заключению соглашений в формате Drone Deal для экспорта беспилотников и совместного производства оружия. По его словам, европейская безопасность сегодня невозможна без уникального украинского боевого опыта.

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