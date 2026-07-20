Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Карта боевых действий на 20 июля 2026 года — ситуация на фронте
Агрессор нанес три ракетных удара, применил 39 ракет, совершил 56 авиаударов с использованием 150 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 6 351 дрон-камикадзе и осуществил 2 184 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 20 июля 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 608-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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Источник: Генштаб ВСУ
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