Агрессор нанес три ракетных удара, применил 39 ракет, совершил 56 авиаударов с использованием 150 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 6 351 дрон-камикадзе и осуществил 2 184 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 20 июля 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 608-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник : Генштаб ВСУ

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