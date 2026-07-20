Агресор завдав трьох ракетних ударів, застосував 39 ракет, здійснив 56 авіаційних ударів із застосуванням 150 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6 351 дрон-камікадзе та здійснив 2 184 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 20 липня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 608-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Зараз дивляться

Джерело : Генштаб ВСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.