Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Сирський продовжує виконувати обов’язки головнокомандувача ЗСУ – Генштаб
Інформація про начебто звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського не відповідає дійсності.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ в понеділок, 20 липня.
Інформація про звільнення Сирського не відповідає дійсності
– Генерал Олександр Сирський продовжує виконувати свої обов’язки на посаді Головнокомандувача ЗС України, – йдеться у повідомленні.
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