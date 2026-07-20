Інформація про начебто звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського не відповідає дійсності.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ в понеділок, 20 липня.

Інформація про звільнення Сирського не відповідає дійсності

– Генерал Олександр Сирський продовжує виконувати свої обов’язки на посаді Головнокомандувача ЗС України, – йдеться у повідомленні.

Зараз дивляться

Новина доповнюється.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.