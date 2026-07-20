У вівторок, 21 липня, в Україні не планується застосування графіків погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомили в ПрАТ НЕК Укренерго.

Графіки відключення світла на 21 липня не діятимуть

Як уточнили в компанії, 21 липня графіки відключення світла в Україні не застосовуватимуть.

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Проте через обстріли та негоду є знеструмлення в низці областей. Наразі тривають ремонти.

Зокрема, внаслідок російських атак на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Харківській, Сумській і Херсонській областях.

Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Крім того, вранці 20 липня через несприятливі погодні умови (дощ та грозу) повністю або частково були знеструмлені понад 100 населених пунктів у шести областях – Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Чернігівській.

Бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередачі.

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