Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.
Карта бойових дій на 21 липня 2026 – ситуація на фронті
На кінець минулої доби на фронті відбулося 186 бойових зіткнень. Ворог атакував двома ракетами та здійснив 56 авіаційних ударів, скинувши 167 керованих авіабомб. Крім того, окупанти використали для ураження 6595 дронів-камікадзе та здійснили 2368 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2026
Втрати ворога на 21 липня
- особового складу – близько 1 431 900 (+1 370) осіб,
- танків – 12 161 (+3) од.,
- бойових броньованих машин – 24 978 (+7) од.,
- артилерійських систем – 46 435 (+92) од.,
- реактивних систем залпового вогню – 1 955 (+2) од.,
- засобів протиповітряної оборони – 1 513 (+2) од.,
- літаків – 438 од.,
- гелікоптерів – 354 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 1 970 (+5) од.,
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 420 290 (+1 865) од.,
- крилатих ракет – 4 933 од.,
- кораблів / катерів – 34 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 123 347 (+453) од.,
- спеціальної техніки – 4 441 (+8) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 609-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Зараз дивляться
Джерело: Генштаб ВСУ, ISW
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.