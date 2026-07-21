На кінець минулої доби на фронті відбулося 186 бойових зіткнень. Ворог атакував двома ракетами та здійснив 56 авіаційних ударів, скинувши 167 керованих авіабомб. Крім того, окупанти використали для ураження 6595 дронів-камікадзе та здійснили 2368 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 21 липня 2026

Втрати ворога на 21 липня

особового складу – близько 1 431 900 (+1 370) осіб,

танків – 12 161 (+3) од.,

бойових броньованих машин – 24 978 (+7) од.,

артилерійських систем – 46 435 (+92) од.,

реактивних систем залпового вогню – 1 955 (+2) од.,

засобів протиповітряної оборони – 1 513 (+2) од.,

літаків – 438 од.,

гелікоптерів – 354 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 1 970 (+5) од.,

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 420 290 (+1 865) од.,

крилатих ракет – 4 933 од.,

кораблів / катерів – 34 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 123 347 (+453) од.,

спеціальної техніки – 4 441 (+8) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 609-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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